2022-2023 sezonuna hazırlanan Montella yönetimindeki Adana Demirspor, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor.Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.