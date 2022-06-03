Adana Demirspor Başkan Murat Sancak, A Spor yayınına konuk oldu. Sancak, Galatasaray’dan geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve sarı-kırmızılı takıma geri dönen Yunus Akgün hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Başkan Murat Sancak, A Spor yayınına konuk oldu. Sancak, Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve sarı-kırmızılı takıma geri dönen Yunus Akgün hakkında açıklamalarda bulundu.

Sancak, "Fatih Terim ve Necati Ateş, Oğulcan Çağlayan olayını yumuşatmak için Yunus Akgün'ü Rizespor'a göndermek istiyordu! Hatta Necati'ye de kızdım, 'Neden Yunus'a baskı yapıyorsun?' diye... Yunus Akgün, 'Ben gidersem Adana Demirspor'a giderim' dedi ve geldi. Yeni yönetim gelsin oturup konuşuruz." ifadelerini kullandı.