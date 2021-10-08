Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Balotelli açıklaması! "Milli takıma dönmek istiyor"

HER GOLDEN SONRA SEVİNİYORUM

Ben, yeniden kariyerimde zirveye çıkmak için çok hevesliydi. Geçmişte yaşadığım hayal kırıklıklarından çok daha güçlü çıktım. Attığımız her golden sonra çok seviniyorum."

DİĞER

ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ