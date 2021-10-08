08 Ekim 2021, Cuma

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Balotelli açıklaması! "Milli takıma dönmek istiyor"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Takımın yıldız oyuncularından Mario Balotelli hakkında da konuşan İtalyan hoca, İtalya Milli Takımı'na dönmek istediğini ve bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti. İşte o sözler...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Balotelli açıklaması! Milli takıma dönmek istiyor
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Bir dönem Milan ve Fiortentina'yı da çalıştıran ve şu anda Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine devam eden Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sports'a samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli, teknik adam Mario Balotelli ve kendisine dair özel bilgileri aktardı. İşte o sözler...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Balotelli açıklaması! Milli takıma dönmek istiyor

"Mario Balotelli, dört maçta dört gol attı. Şu anda formunu zirvesine çıkma yolunda adım adım ilerliyor. Kaleyi gördüğü andan itibaren sürekli şut deniyor. Onu harekete geçiren tek şey gol atmak.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Balotelli açıklaması! Milli takıma dönmek istiyor

MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYOR
Mario, İtalya milli takımına dönmek istiyor. Bu fikir uzun zamandır aklındaydı. Ona yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onunla sürekli konuşuyoruz.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Balotelli açıklaması! Milli takıma dönmek istiyor

Buraya geldiğimden beri sürekli iletişim halindeyiz. Çok iyi antrenman yapıyor, benimle de iyi anlaşıyor. O saha içindeki anahtar gibi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Balotelli açıklaması! Milli takıma dönmek istiyor

HER GOLDEN SONRA SEVİNİYORUM
Ben, yeniden kariyerimde zirveye çıkmak için çok hevesliydi. Geçmişte yaşadığım hayal kırıklıklarından çok daha güçlü çıktım. Attığımız her golden sonra çok seviniyorum."

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