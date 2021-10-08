Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Balotelli açıklaması! "Milli takıma dönmek istiyor"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Takımın yıldız oyuncularından Mario Balotelli hakkında da konuşan İtalyan hoca, İtalya Milli Takımı'na dönmek istediğini ve bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti. İşte o sözler...
Bir dönem Milan ve Fiortentina'yı da çalıştıran ve şu anda Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine devam eden Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sports'a samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli, teknik adam Mario Balotelli ve kendisine dair özel bilgileri aktardı. İşte o sözler...
"Mario Balotelli, dört maçta dört gol attı. Şu anda formunu zirvesine çıkma yolunda adım adım ilerliyor. Kaleyi gördüğü andan itibaren sürekli şut deniyor. Onu harekete geçiren tek şey gol atmak.
MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYOR
Mario, İtalya milli takımına dönmek istiyor. Bu fikir uzun zamandır aklındaydı. Ona yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onunla sürekli konuşuyoruz.
Buraya geldiğimden beri sürekli iletişim halindeyiz. Çok iyi antrenman yapıyor, benimle de iyi anlaşıyor. O saha içindeki anahtar gibi.
HER GOLDEN SONRA SEVİNİYORUM
Ben, yeniden kariyerimde zirveye çıkmak için çok hevesliydi. Geçmişte yaşadığım hayal kırıklıklarından çok daha güçlü çıktım. Attığımız her golden sonra çok seviniyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...