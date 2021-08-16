17 Ağustos 2021, Salı

ADANA DEMİRSPOR

Samet Aybaba: Saçma bir gol yedik!

Samet Aybaba: Saçma bir gol yedik!
ADANA DEMİRSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Ortaya çıkan bir gerçek var ki Demirspor takımı gerçekten de bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday." dedi.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni bir takım olarak bu sezon lige çıktıklarını, kaliteli oyuncular transfer ettiklerini, geçen yıldan da devam eden futbolcuları olduğunu belirtti.

Cesur, coşkulu herkese keyif veren ve kazanmaya yönelik bir oyun oynama fikriyle başladıklarını ifade eden Aybaba, şunları söyledi:

"Bunun çıktılarını da görmüşsünüzdür sahada. Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerinde koşmaya çalıştık. Hücum planlamamızda doğru işler yaptık ama sonlardırmada biraz eksiklerimiz ortaya çıktı. Özellikle maçın 60'ıncı dakikasından sonra rakibe hiç pozisyon vermedik. 4-5 tane pozisyona girdik, atabilseydik belki oyunun rengi değişirdi. Niye değişsin istiyorduk? Biliyorsunuz yeni kurulan takımlar kazanmaya başladıkça kazanma arzusu onları daha çok öne iter. Birliktelik daha çok hızlanır diye. Ama olmadı futbol bu. Oyuncuları kutluyorum. Hepsi elinden geleni layıkıyla yaptılar. Önümüzde maç var cuma günü. Havalar çok sıcak. Oyuncularımızı konsantre etmeye çalışıyoruz. Ama ortaya çıkan bir gerçek var ki Demirspor takımı gerçekten de bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday."

Yedikleri gol hakkında da konuşan Aybaba "Çok basit, saçma bir gol yedik. Pozisyon bitirmede de sorunlarımız oldu. Bunları çalışacağız." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe sezona 'Mesut' başladı!
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında penaltı bekledi! İşte o anlar

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ
Çakar’dan sert hakem eleştirisi! Penaltıyı atladı Çakar'dan sert hakem eleştirisi! "Penaltıyı atladı"
Samet Aybaba: Saçma bir gol yedik! Samet Aybaba: Saçma bir gol yedik!
Murat Sancak: Kolay lokma olmadığımızı gösterdik Murat Sancak: Kolay lokma olmadığımızı gösterdik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör