Adana Demirspor Belhanda'dan sonra Bruma'yı da istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Adana temsilcisi Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'yı renklerine bağladığını açıklarken, bir başka eski Galatasaraylı Bruma'yı da istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor... Forvet transferi için Mario Balotelli başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan ve önceki gün son olarak Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'ya 3 yıllık imza attıran Mavi Şimşekler şimdi de gözünü Bruma'ya dikti... Güney ekibi bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat için araştırmalara başladı.

41.9 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fanatik'in haberine göre; Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'de bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi. 2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

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