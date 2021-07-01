01 Temmuz 2021, Perşembe

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Younes Belhanda'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı!

Transfer resmen açıklandı! Belhanda Süper Lig'de
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 Giriş Tarihi: 01.07.2021

Galatasaray'daki sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. Adana ekibinden yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ile anlaşma sağladı. Mavi lacivertliler, Faslı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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