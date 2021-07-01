01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Younes Belhanda'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı!
Galatasaray'daki sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. Adana ekibinden yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ile anlaşma sağladı. Mavi lacivertliler, Faslı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin #Belhanda! pic.twitter.com/ngRxnaWDaP— Adana Demirspor 🏆#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 1, 2021
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