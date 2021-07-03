03 Temmuz 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Britt Assombalonga'yı renklerine bağladı!

Ada'dan Süper Lig'e! Formayı giydi pozunu verdi
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, transferlere devam ediyor. Adana temsilcisi Middlesbrough'tan Britt Assombalonga'yı renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu Britt Assombalonga'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Middlesbrough takımında forma giyen 28 yaşındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu Britt Assombalonga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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