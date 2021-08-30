30 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

Başkan Erdoğan’dan Abdullah Öztürk’e tebrik telefonu
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Milli tenisçi Abdullah Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Güney Koreli rakibini yenerek altın madalya kazandı. Bu başarısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.

Abdullah Öztürk olimpiyat şampiyonu! haberin devamı

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