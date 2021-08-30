30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.
Milli tenisçi Abdullah Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Güney Koreli rakibini yenerek altın madalya kazandı. Bu başarısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.
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