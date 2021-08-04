04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Buse Naz Çakıroğlu Tokyo'da finale yükseldi

Buse Naz finalde! Sıradaki hedef altın madalya
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tayvanlı rakibini mağlup ederek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.

Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

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