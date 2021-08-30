30 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk altın madalya kazandı!

Abdullah Öztürk olimpiyat şampiyonu!
TOKYO 2020
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu. Milli sporcu ayrıca Türkiye'ye, Tokyo'daki ilk altın madalyasını getirmeyi de başardı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, ilk altın madalyasını kazandı. Masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı'dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu alan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TOKYO 2020 HABERLERİ
Başkan Erdoğan madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti! Başkan Erdoğan madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti!
Milli okçularımızdan gümüş madalya! Milli okçularımızdan gümüş madalya!
Çeyrek finali garantiledik! Çeyrek finali garantiledik!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör