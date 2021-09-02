Türkiye 8-5 Japonya | Golbol Kadın Milli Takımı'mız finalde!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye ile Japonya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 8-5 kazandı ve madalyayı garantiledi. Milli takımımız Brezilya-ABD maçının galibiyle final maçında kozlarını paylaşacak.
Tokyo 2020'ye son Paralimpik Oyunları şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Golbol Milli Takımımız, yarı final müsabakasında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın henüz ilk dakikalarında yediği gollerle 2-0 geriye düşen milliler, kısa sürede toparladı ve öne beraberliği, ardından da öne geçmeyi başardı.
Kadın Golbol Milli Takımımız, Japonya karşısında ilk devreyi 4-3 üstün tamamladı ve avantajı ele geçirdi.
Karşılıklı gollerle büyük heyecana sahne olan İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 8-5 kazanarak son şampiyon unvanıyla katıldığı Tokyo 2020'de finale yükselme başarısını elde etti.
Bu sonuçla ülkemiz turnuvada Japonya'yı ikinci kez yenme başarısı gösterdi. Milli takımımız D Grubu'ndaki ilk maçında da ev sahibini 7-1 mağlup etmişti.
Milli takımımız, yarın 11.45'te Brezilya - Amerika Birleşik Devletleri maçının galibiyle altın madalya mücadelesi verecek.
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