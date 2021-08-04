04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Türkiye Güney Kore voleybol maçı 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları veda etti

Sultanlar çeyrek finalde veda etti!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Türkiye ile Güney Kore, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan ve final setine kalan mücadeleyi 3-2 kaybeden milliler turnuvaya veda etti. Karşılaşmayı kazanıp yarı finale yükselen Güney Kore, Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle eşleşecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ariake Arena'da oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. İlk defa olimpiyatlarda çeyrek finalde boy gösteren Filenin Sultanları final setine giden mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Yarı finale yükselen Güney Kore, Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle oynayacak.

İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 GÜNEY KORE

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 17-25 GÜNEY KORE

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 26-28 GÜNEY KORE

4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 GÜNEY KORE

FİNAL SETİ SONUCU: TÜRKİYE 13-15 GÜNEY KORE

4 Ağustos'ta oynanacak çeyrek final mücadelelerinde fikstür şu şekilde:
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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