28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Judoda ülkemizi temsil eden Mihael Zgank Noel van T End'i yenerek yarı finale yükseldi!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Judoda 90 kiloda Türkiye'yi temsil eden Michael Zgank, çeyrek final mücadelesinde Hollandalı Noel van T End'i mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End'i yenerek adını yarı finale yazdırdı.
90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcumuz, Hollandalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde Alman Eduard Trippel ile finale kalmak için mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları, bugün saat 11.00'den sonra başlayacak.
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