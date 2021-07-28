2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End'i yenerek adını yarı finale yazdırdı.

90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcumuz, Hollandalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde Alman Eduard Trippel ile finale kalmak için mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları, bugün saat 11.00'den sonra başlayacak.

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