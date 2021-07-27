27 Temmuz 2021, Salı

TOKYO 2020

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcumuz Alican Kaynar ilk yarışını ilk sırada tamamladı

Alican Kaynar ilk sırada tamamladı
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli yelkencimiz Alican Kaynar,, ilk yarışını 49:18'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Yelkende erkekler finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, ilk yarışını 49:18'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Alican Kaynar'ın ikinci yarışı gün içinde gerçekleştirilecek.

Laser radial sınıfında ülkemizi temsil eden Ecem Güzel, üçüncü yarış gününün ardından 44 sporcu arasında 19. sırada yer aldı.

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