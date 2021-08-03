Fransa 84-75 İtalya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fransa yarı finalde!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkek basketbolda çeyrek final heyecanı yaşandı. Fransa ile Almanya kozlarını paylaşırken, müsabakayı 84-75 kazanan Fransa yarı finale yükselen taraf oldu.
Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu İtalya'nın 25-20'lik üstünlüğüyle geçilirken, Fransa soyunma odasına 43-42 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 64-54 önde tamamlayan Fransa, maçı da 84-75 kazandı ve yarı finalde Slovenya'nın rakibi oldu.
2000 Sydney'den final oynayan Fransa, olimpiyatlarda 21 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Fransa'nın NBA yıldızları galibiyette başrol oynadı. Rudy Gobert 22 sayı, 9 ribaunt, Evan Fournier 21 sayı, 4 asistle mücadele etti. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nando de Colo ise 4 sayı ve 7 asistle tamamladı.
İtalya'da ise Simone Fontecchio'nun 23 sayısı, Danilo Galinari'nin ise 21 sayı 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Achille Polonara ise 15 sayı, 7 ribauntla ülkesi İtalya'ya katkı verdi.
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