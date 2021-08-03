Slovenya 94-70 Almanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Slovenya yarı finale yükseldi!
2020 Tokyo Olimpiyatları erkek basketbolunda Slovenya ile Almanya çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Müsabakayı 94-70 yenen Slovenya, yarı finale yükselen taraf oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek basketbolunun ilk çeyrek final müsabakasında Slovenya, Almanya'yı 94-70 yenerek yarı finale yükseldi.
Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.
İkinci yarı da farkı açan Slovenler, üçüncü periyodu 66-54, maçı da 94-70 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Son Avrupa şampiyonu Slovenya, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Slovenya'nın NBA oyuncuları Zoran Dragic ile Luka Doncic, ülkelerini yarı finale taşıyan isimler oldu. Dragic, 27 sayı, 4 asist, 6 ribaunt, Doncic ise 20 sayı, 11 asist, 8 ribauntla mücadele etti.
Almanya'da Maodo Lo 11, Niels Giffey 10 sayı üreterek çift hanelere ulaştı. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Danilo Barthel ise müsabakayı 7 sayıyla tamamladı.
Slovenya yarı finalde, bugün oynanacak İtalya-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.
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