03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Meksika 1 - 4 Brezilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tokyo'da Brezilya finalde!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları erkekler futbol kategorisinde mücadele eden iki ekip Meksika ile Brezilya karşı karşıya geldi. 90 dakikası ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta Brezilya, penaltı atışlarını 4-1 kazanarak adını finale yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda Brezilya, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda Meksika'yı 4-1 yenerek finale yükseldi.

Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-1'lik üstünlük kuran Brezilya, ilk finalist oldu.

Brezilya'nın finaldeki rakibi Japonya-İspanya maçının galibi olacak.

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