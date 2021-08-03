03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020'de milli boksörümüz Esra Yıldız çeyrek finalde Mira Potkonen'e kaybetti!

Esra çeyrek finalde kaybetti!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 Giriş Tarihi: 03.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli boksörümüz Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda Finlandiyalı Mira Potkonen'e kaybederek oyunlara çeyrek finalde veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, çeyrek finalde elendi.

Kokugikan Arena'daki çeyrek final maçında Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşılaştı.

Milli boksör ilk rauntta 40 yaşındaki sporcu karşısında etkisiz oldu ve Potkonen, 5 hakemin 4'ünden daha fazla puan aldı. İkinci rauntta daha atak bir boks ortaya koyan Esra, buna karşın yine rakibine üstünlük kuramadı. Finli sporcu bu rauntta da 3 hakemin tam puanını aldı ve son raunda büyük üstünlükle girdi.

Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Potkonen, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Esra Yıldız ise ilk kez katıldığı olimpiyata çeyrek finalde veda etti.

Milli boksörün karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabakadan sonra Kasapoğlu, Esra'yla bir araya geldi ve milli sporcuyu teselli etti.

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