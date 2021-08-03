Son dakika spor haberi: Tokyo 2020'de milli boksörümüz Esra Yıldız çeyrek finalde Mira Potkonen'e kaybetti!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli boksörümüz Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda Finlandiyalı Mira Potkonen'e kaybederek oyunlara çeyrek finalde veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, çeyrek finalde elendi.
Kokugikan Arena'daki çeyrek final maçında Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşılaştı.
Milli boksör ilk rauntta 40 yaşındaki sporcu karşısında etkisiz oldu ve Potkonen, 5 hakemin 4'ünden daha fazla puan aldı. İkinci rauntta daha atak bir boks ortaya koyan Esra, buna karşın yine rakibine üstünlük kuramadı. Finli sporcu bu rauntta da 3 hakemin tam puanını aldı ve son raunda büyük üstünlükle girdi.
Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Potkonen, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Esra Yıldız ise ilk kez katıldığı olimpiyata çeyrek finalde veda etti.
Milli boksörün karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabakadan sonra Kasapoğlu, Esra'yla bir araya geldi ve milli sporcuyu teselli etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası