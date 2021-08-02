02 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore!

Sultanların çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Tokyo 2020'de çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu. Türkiye, son 8'de Güney Kore ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grubunu 3. sırada bitirmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.

Sultanlar, Güney Kore'yi geçmesi durumunda Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle yarı finade eşleşecek.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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