Son dakika spor haberi: Tokyo 2020'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore!
Tokyo 2020'de çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu. Türkiye, son 8'de Güney Kore ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grubunu 3. sırada bitirmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.
B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.
Sultanlar, Güney Kore'yi geçmesi durumunda Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle yarı finade eşleşecek.
Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
03.00 Türkiye-Güney Kore
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi
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