02 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli güreşçimiz Yasemin Adar'dan bronz madalya!

Yasemin'den bronz madalya! Rakibini tuşla yendi
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı. Sporcumuz 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i bir dakika 24 saniyede tuşla yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

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