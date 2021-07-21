23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: Erkek futbol karşılaşmaları başlıyor!

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda erkek futbol maçları başlıyor!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 22 Temmuz perşembe günü erkekler futbol müsabakaları başlayacak. İşte oluşturulan maç takvimi... | Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları

Resmi açılışı 23 Temmuz'daki törenle gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bazı branşlarda müsabakalar başladı.

Softbol ve kadın futbolunda bugün maçlar oynanırken, 22 Temmuz'da da erkek futbol mücadeleleri yapılacak. Dört grupta oynanacak maçların TSİ programı şöyle:

A Grubu:

11.00 Meksika-Fransa (Tokyo Stadı)

14.00 Japonya-Güney Afrika (Tokyo Stadı)

B Grubu:

11.00 Yeni Zelanda-Güney Kore (Ibaraki Kashima)

14.00 Honduras-Romanya (Ibaraki Kashima)

C Grubu:

10.30 Mısır-İspanya (Sapporo)

13.30 Arjantin-Avusturalya (Sapporo)

D Grubu:

11.30 Fildişi Sahili-Suudi Arabistan (Uluslararası Yokohama)

14.30 Brezilya-Almanya (Uluslararası Yokohama)

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