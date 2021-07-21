Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: Erkek futbol karşılaşmaları başlıyor!
Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 22 Temmuz perşembe günü erkekler futbol müsabakaları başlayacak. İşte oluşturulan maç takvimi... | Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları
Resmi açılışı 23 Temmuz'daki törenle gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bazı branşlarda müsabakalar başladı.
Softbol ve kadın futbolunda bugün maçlar oynanırken, 22 Temmuz'da da erkek futbol mücadeleleri yapılacak. Dört grupta oynanacak maçların TSİ programı şöyle:
A Grubu:
11.00 Meksika-Fransa (Tokyo Stadı)
14.00 Japonya-Güney Afrika (Tokyo Stadı)
B Grubu:
11.00 Yeni Zelanda-Güney Kore (Ibaraki Kashima)
14.00 Honduras-Romanya (Ibaraki Kashima)
C Grubu:
10.30 Mısır-İspanya (Sapporo)
13.30 Arjantin-Avusturalya (Sapporo)
D Grubu:
11.30 Fildişi Sahili-Suudi Arabistan (Uluslararası Yokohama)
14.30 Brezilya-Almanya (Uluslararası Yokohama)
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