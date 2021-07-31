Mete Gazoz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Başarıları neler? | Tokyo 2020 Olimpiyatları

Mete Gazoz, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, çeyrek finalde ABD'li Brady Ellison'u eleyerek yarı finale kaldı. Yarı finalde Japonya temsilcisi, Takaharu Furukawa'yı 7-3 yenerek finale yükseldi. Bu başarının ardından Mete Gazoz'un yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Mete Gazoz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Başarıları neler?

Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda temsil eden Mete Gazoz, tarihe geçerek adını finale yazdırdı. Bu başarının ardından, arama motorlarında Mete Gazoz ile ilgili sorgular sıklaştı. Peki, Mete Gazoz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Başarıları neler?

METE GAZOZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BAŞARILARI NELER?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. En başarılı Türk okçularımızdan biri olan Gazoz, İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Mete Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu. Bireysel performanslarda son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, çeyrek finalde ABD'li Brady Ellison'u eleyerek yarı finale kaldı. Yarı finalde Japonya temsilcisi, Takaharu Furukawa'yı 7-3 yenerek finale yükseldi.

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