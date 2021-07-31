Türkiye 3-0 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Çeyrek finaldeyiz
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Filenin Sultanları 3-0 kazandı ve tarihimizde ilk defa çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, Arjantin karşısında harika bir oyun ortaya koyarak rakibini 3-0 mağlup etti. İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1, son maçında ise ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olmuştu. B grubunda 4 puanı bulunan Türkiye, Arjantin'i 3-0 yenerek puanını 7 yaptı ve son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
1. SET: Türkiye 25-23 Arjantin
2. SET: Türkiye 25-20 Arjantin
3. SET: Türkiye 25-18 Arjantin
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki 5. ve son maçını ise Rusya Olimpiyat Komitesi ile 2 Ağustos Pazartesi günü TSİ 08.20'de oynayacak.
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