23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ilk softbol maçı oynandı!

Tokyo Olimpiyatlarında ilk softbol maçı oynandı!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri: Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat oyunları öncesi organizasyondaki ilk softbol maçında ev sahibi Japonya ile Avustralya'yı 8-1 mağlup etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılışa 2 gün kala softbol müsabakalarıyla başladı. 2008 Pekin'den sonra oyunlardan çıkarılan beyzbol/softbol, Tokyo 2020'de yeniden dahil edildi.

Organizasyondaki ilk softbol maçında ev sahibi Japonya ile Avustralya karşılaştı. Müsabakayı Japonya 8-1 kazandı.

Günün ikinci mücadelesinde ise ABD, İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Günün son maçında da Kanada, Meksika'yı 4-0'lık skorla geçti.

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