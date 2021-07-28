28 Temmuz 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ABD karşısında!

Filenin Sultanları ABD karşısında!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçından bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Filenin Sultanları, üçüncü maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda perşembe günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Ariake Arena'da oynanacak maç TSİ 15.45'te başlayacak.

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçı FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

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