Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksör Bayram Balkan çeyrek finalde!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksör Bayram Malkan, 81 kiloda Ganalı Shakul Samed'i mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bayram Malkan, Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı rakibiyle karşılaştı. İlk rauntta rakibine üstünlük sağlayan ve 5 hakemin 4'ünün puanını alan Bayram, ikinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Bayram'ın çeyrek final maçı 30 Temmuz Cuma günü olacak.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale yükselen Bayram Malkan, hedefinin Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu söyledi.
Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i nakavtla yenen Bayram, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.
İlk olimpiyat heyecanını yaşadığını vurgulayan Bayram, "Galibiyetle başlamak çok güzel bir his. İnşallah ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım." dedi.
Kendisini destekleyenlere de teşekkür eden Bayram, "Türk halkı benden dualarını eksik etmesinler. Desteklerini bekliyorum. Ailemden de epey uzağım. Özellikle annemin babamın ellerinden öpüyorum. Onları çok özledim." ifadelerini kullandı.
Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de Bayram'ın iyi bir maç çıkardığını anlatarak, "Bayram'ın kendine has bir tekniği var. Çok hızlı süratli bir boksör. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. Bu bize moral verdi. Bundan sonrası da çok iyi olacak. Bayram'ın, bütün rakiplerini yenecek gücü, yeteneği ve tecrübesi var. Türk halkına madalya hediye edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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