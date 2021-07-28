Cimnastikçi Simone Biles 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi!
ABD'li cimnastikçi Simone Biles, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.. ABD Cimnastik Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sağlık sorunları devam eden 24 yaşındaki sporcunun yarınki bireysel final yarışlarına çıkmama kararı aldığı belirtildi.
ABD Cimnastik Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sağlık sorunları devam eden 24 yaşındaki sporcunun yarınki bireysel final yarışlarına çıkmama kararı aldığı belirtildi.
Biles, kendini mental olarak iyi hissetmediği için dün katıldığı takım finalini yarıda bırakarak çekilmişti. Dünkü finalin kendisi için çok stresli geçtiğini belirten Biles, "Yüzde 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim." ifadelerini kullanmıştı.
Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.
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