TRANSFER HABERLERİ: Benjamin Tetteh'e Ada'dan kanca! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala, kulüpler de transfer listelerini şekillendirmeye başladı. Ligden 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da ayrılıklar da belli olmaya başlarken, Gana basınından Benjamin Tetteh'le ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte 24 yaşındaki futbolcuya talip olan İngiliz kulübü ve transferde Beşiktaş ile Trabzonspor detayı... | Transfer haberleri