Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, gösterdiği kötü performans sonrası 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.
TRANSFER HABERLERİ: Benjamin Tetteh'e Ada'dan kanca! Beşiktaş ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala, kulüpler de transfer listelerini şekillendirmeye başladı. Ligden 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da ayrılıklar da belli olmaya başlarken, Gana basınından Benjamin Tetteh'le ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte 24 yaşındaki futbolcuya talip olan İngiliz kulübü ve transferde Beşiktaş ile Trabzonspor detayı... | Transfer haberleri
Malatya temsilcisi ligin bitimine 3 hafta kala 35 maça çıktı. Bu mücadelelerden 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 25 mağlubiyet alarak son sırada yer aldı.
Ligin bitmesine ve transfer döneminin resmen başlamasına sayılı günler kala, takımlar da listelerini şekillendirmeye başladı.