Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Y. MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Buğra, Mustafa, Sadık, Mehdi, Azubuike, Tetteh, Donsah, Dicko.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Spajic, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Mabil, Umut.