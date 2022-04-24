Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesi küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, topladığı 20 puanla son sırada bulunuyor. 61 puandaki Konyaspor ise 2. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor.
YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Barış, Tetteh, Donsah, Dicko
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan