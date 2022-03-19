Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.