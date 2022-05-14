Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor - Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - MALATYASPOR 11'LER:
Kayserispor: Cenk, Kolovetsios, Uğur, İlhan, Yasir, Gökhan, Emrah, İbrahim, Ramazan, Campanharo, Mustafa
Malatyaspor: Eyüp, Awuku, Campi, Barış, Umut, Buğra, Hafez, Atakan, Tetteh, Mert, Kerem
KAYSERİSPOR - MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Malatyaspor maçı 14 Mayıs saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.