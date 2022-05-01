Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.