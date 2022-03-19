Sadık Çiftpınar şok hareket! Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında...
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İstanbul ekibine 2-0 mağlup sarı-siyahlılarda maçtaki ilginç an ise Malatya taraftarının Sadık Çiftpınar'a gösterdiği tepki oldu. 29 yaşındaki futbolcu bu tepkinin ardından sahadan çıkmak isterken hem takım arkadaşları hem de Kasımpaşalı futbolcular oyuncuyu durdurmak istedi. Oyuna devam eden Sadık daha sonra 76. dakikada yerini Philip Gameli'ye bıraktı.
Yeni Malatyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 15:45 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 16:18
Karşılaşmanın 76. dakikasında Sadık Çiftpınar, tribünlerin tepkisi üzerine kenara giderek oyuncan çıkmak istediğini söyledi. İki takım futbolcuları, Sadık Çiftpınar'a engel oldu.
Maçın 79. dakikasında Sadık Çiftpınar oyundan çıktı. Yerine giren futbolcu Philip Gameli Awuku oldu.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...