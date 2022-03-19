Sadık Çiftpınar şok hareket! Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında...

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İstanbul ekibine 2-0 mağlup sarı-siyahlılarda maçtaki ilginç an ise Malatya taraftarının Sadık Çiftpınar'a gösterdiği tepki oldu. 29 yaşındaki futbolcu bu tepkinin ardından sahadan çıkmak isterken hem takım arkadaşları hem de Kasımpaşalı futbolcular oyuncuyu durdurmak istedi. Oyuna devam eden Sadık daha sonra 76. dakikada yerini Philip Gameli'ye bıraktı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 15:45 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 16:18