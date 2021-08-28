Moussa Konate Yeni Malatyaspor yolunda! | Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'de güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor'da hücum hattı için yönetim yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar Fransa ligi ekibi Dijon takımı forması giyen Senagalli golcü Moussa Konate ile temasa geçti.

Yeni Malatyaspor'da forvet hattını güçlendirmek isteyen yönetim golcü arayışlarına hız verdi. 3-5-2 sistemiyle ligde mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda Tetteh'in yanına kimin dahil olacağı merakla beklenirken ortaya yeni bir isim daha atıldı. Doğu Anadolu ekibinde yönetimin 28 yaşındaki Senegalli golcü Moussa Konate ile temasta olduğu iddia edildi. Fransız ekibi Dijon'la sözleşmesi devam eden oyuncuyu bonservisiyle almak istemeyen Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. Moussa Konate, Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens ve Dijon formaları giydi. Avrupa'nın birçok liginde top koşturan Senegalli futbolcunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fransa'nın Dijon kulübünde forma giyen deneyimli forvet, kariyerinde oynadığı 302 karşılaşmada 89 kez rakip fileleri havalandırdı ve 33 golün pasını verdi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Dijon formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

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