Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçı 4 Mart Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR!

Yeni Malatyaspor, evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'de 17 maçtır kazanamayan sarı-siyahlı ekip tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Topladığı 17 puanla ligin son sırasında yer alan Doğu Anadolu temsilcisi güçlü rakibine karşı galip gelerek moral bulmak istiyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Stevie Mallan ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başladı. Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.