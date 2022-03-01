Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Malatya temsilcisi bu koltuğa Cihat Arslan'ı getirdiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Malatya temsilcisi Cihat Arslan'la anlaşıldığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.