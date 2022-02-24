Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. İşte Malatyaspor'un açıklaması ve flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.



Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

ADEM BÜYÜK KİMDİR?

30 Ağustos 1987 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Adem Büyük, futbola 2001 yılında Artvin Hopaspor altyapısında başladı. 2003 senesinde Beşiktaş altyapısına geçen Büyük, ilk profesyonel sözleşmesini 2005'te Beşiktaş ile imzaladı.

Beşiktaş'la hiç maça çıkamadan Sebatspor'a kiralanan Büyük, 2005-2006 sezonunda Zeytinburnuspor, 2006-2007 yılında Akçabat Sebatspor, 2007-2008 yılında ise Altay'da oynadı.

Büyük, 2008 ile 2012 yıllarında Manisaspor'da forma giydi. Manisaspor'dan, 2009-2010 yılında Boluspor'da kiralık olarak forma giydi. 2011 yılını ise yine kiralık olarak Mersin İdman Yurdu'nda geçirdi.

2012-2017 yılları arasında arasında Kasımpaşa'da, 2017-2019 arasında ise Yeni Malatyaspor formasını giyen Adem Büyük, 2019-2020 yıllarında Galatasaray'da oynadı.

Büyük son olarak, 2020 yılında Yeni Malatyaspor'da tekrar görev almaya başladı. Ve 24 Şubat 2022'de takımı ile karşılıklı anlaşarak veda etti.

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