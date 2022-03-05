Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu. Büyük'ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Adem Büyük'te sıcak gelişme! Yeni takımı belli oldu
Transfer haberi | Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da hem teknik sorumlu hem futbolcu olarak görev yapan Adem Büyük takımından ayrılmıştı. Tecrübeli oyuncu, futbola devam etmek istediğini belirtmişti. 34 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Son olarak Yeni Malatyaspor'da hem teknik direktör hem futbolcu olarak görev yapan ancak yollarını ayıran Adem Büyük, Polonya ekibi Wisla Krakow ile anlaştı. Adem Büyük'ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl sosyal medya hesabından Polonya yolculuğunu paylaştı.
"5 TAKIMDAN TEKLİF VAR"
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra birçok teklifin geldiğini ifade eden Adem Büyük, "Şu an 5 takımdan gelen halihazırda teklifler var. Tabii ki görüşme olabilir çünkü şu anda serbest statüde yer alıyorum. Menajerim bunları değerlendirecektir. Bizim hakkımızda en doğrusu, en hayırlısı neyse ona karar vereceğiz. Düşünmek için zamanımız var" dedi.