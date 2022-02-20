Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında teknik sorumlu Adem Büyük, kendini oyuna aldı. Adem'in bu hamlesi sonrası akıllara tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ın İstanbulspor'da kendini oyuna almasını getirdi.
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçında Adem Büyük'ten Aykut Kocaman denemesi! O anlar rekor kırdı...
Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Malatya ekibinde teknik sorumlu Adem Büyük, kendini oyuna aldı. O anlar sosyal medyada büyük ses getirirken akıllara başta Aykut Kocaman olmak üzere bir çok yıldız ismi de beraberinde getirdi. İşte detaylar...
ANTALYASPOR MAÇINDA OYUNA GİRDİ
Antalyaspor'a 1-0 yenik durumdayken Adem Büyük 55. dakikasında kendi kararı ile kendisini Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna aldı. Adem Büyük'ün karşılaşmada ise bir topu direkten döndü. Karşılaşmayı ise Antalyaspor 2-1 kazandı.
AYKUT KOCAMAN DA KENDİSİNİ OYUNA ALMIŞTI
Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ın İstanbulspor döneminde futbolcuyken, teknik direktörlük yapmış ve Trabzonspor maçında kendisini oyuna almıştı. Aykut Kocaman, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasının ardından 2. yarı kendini oyuna alıyor ve İstanbulspor, kendisinin 3 gol attığı maçı 5-1 kazanıyor. Maç öncesi kariyerinde 197 golü bulunan Aykut Kocaman attığı gollerle 200 gol sayısına ulaşıyor.