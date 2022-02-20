NURİ ŞAHİN: KENDİMİ OYUNA ALIRIM

Antalyaspor'da hem oyuncu hem antrenörlük görevini üstelenen Nuri Şahin, yaptığı bir basın toplantısında fizik olarak hazır olduğunu ve gerek duyduğu zaman kendisini oyuna alacağını açıklamıştı. Şahin, henüz böyle bir hamle gerçekleştirmedi.