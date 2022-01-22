Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 61'de Alex Teixeira'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım ise 84'te Adem Büyük'ün penaltı golüyle karşılık verdi.

Maçın ardından Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük, beIN SPORTS'a hakemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ortada bir maçtı, iki taraf da kazanabilirdi." diyerek başlayan Adem Büyük, "Biz iyi mücadele ettik, onun dışında söyleyecek bir şeyim daha var." diye konuştu.

"ÖDÜLLENDİRMİŞLER"

Daha önce Zorbay Küçük hakkında konuşan Adem Büyük, Beşiktaş maçının ardından yine Küçük'e isyan etti.

"Bu hakem, kulübeye verdiği kırmızı kart nasıl bir kırmızı kart, onu çözmüş değilim. İlk yarıda pozisyonumuz direkt ofsaytta kesildi, ikinci yarıda Beşiktaş'ın aynı pozisyonda devam ettirdi. VAR varsa iki pozisyonu da devam ettirmesi gerekiyordu. Bana niye kart gösterdi anlamadım, tek söylediğim şey ilk yarıdaki pozisyonu neden devam ettirmedin idi. Demek ki daha önce söylediğimiz bir şeyden herhalde alınmış. Onu da ödüllendirmişler FIFA kokartı vererek. Çifte standardı bırakmalarını istiyoruz bütün takımlar olarak. Zor durumdayız, bu puan bizi ayağa kaldıracaktır diye düşünüyorum."