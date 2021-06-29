Yeni Malatyaspor'dan Wajdi Kechrida atağı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak sarı-siyahlılar için Wajdi Kechrida iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Tunus basınında oyuncuları yakından takip eden Walid Elmechri, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Walid Elmechri yaptığı açıklamada: "Birkaç gün önce duyurulduğu üzere Wajdi Kechrida Yeni Malatyaspor'da" ifadelerini kullandı.
Tunus Ligi ekiplerinden Etoile Sportive du Sahel forması giyinen 25 yaşındaki sağ bek ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor'un transferi birkaç güç içinde duyurması bekleniyor. Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren Wajdi Kechrida bu sezon 30 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan Tunuslu futbolcu ülkesinin milli takımında da forma giyiyor.
Geçtiğimiz sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. 2020/2021 sezonunda Ligue I Pro'da 20 maçta 1749 dakika kalan genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol elde etti.
CAF Confederation Cup 'da 8 karşılaşmada forma terleten Elmechri, kupa maçlarında takımına 1 gol ile katkı sağladı. Coupe de Tunisie'de ise 2 defa forma giyen Walid Elmechri toplamda oynadığı karşılaşmalarda 4 defa sarı kart gördü.
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