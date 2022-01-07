07 Ocak 2022, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı öncesi flaş gelişme! Kadrodan çıkarıldı

Yeni Malatyaspor’da flaş gelişme! Kadrodan çıkarıldı
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Yeni Malatyaspor'da flaş gelişme. Sarı-siyahlılarda Adem Büyük son yapılan testinin ardından üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı-siyahlıların yaptığı açıklamada Adem Büyük'ün üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in testi pozitif çıktı! Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in testi pozitif çıktı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör