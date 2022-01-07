07 Ocak 2022, Cuma
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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı öncesi flaş gelişme! Kadrodan çıkarıldı
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Yeni Malatyaspor'da flaş gelişme. Sarı-siyahlılarda Adem Büyük son yapılan testinin ardından üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı-siyahlıların yaptığı açıklamada Adem Büyük'ün üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle kaptanımız Adem Büyük, sağlık ekibimizin raporu teknik heyetimizin kararı ile Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 7, 2022
Ayrıca ailevi sebeblerden dolayı ülkesinde bulunan Didier Ndong kadroda yer almayacaktır. pic.twitter.com/kI78qIqfoT
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