Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Afriyie Acquah ile yollarını ayırdı
Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor’la sözleşmesi sona eren Afriyie Acquah’ın, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El Batin FC ile sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ın, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El Batin FC ile anlaştığı bildirildi.
Yeni Malatyaspor'a İtalyan Empoli takımından gelen ve sözleşmesi sona eren, 1 yıl opsiyonlu olmasına rağmen yeniden anlaşılamayan 29 yaşındaki Ganalı futbolcuyla ilgili olarak Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından, "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'a teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." mesajı yayınlandı.
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