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Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray...

Adem Büyük sürprizi! Galatasaray...
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Sezon başında 'dan ayrılan ve 'la anlaşma sağlayan ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 4 takımın devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

formasıyla bu sezon kariyerinin en parlak sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu için 'den 4 kulübün temasa geçtiği belirtildi.

Bu Sabah Malatya'nın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için 'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenilirken, ekipleri ve kulüpleri de Adem Büyük'ü transfer listelerine aldılar.

G.SARAY TARAFTARINDAN BASKI

Galatasaray'da forma giydiği dönemde kazanan Adem Büyük'ün tekrar eski takımına dönmesini isteyen Galatasaraylı taraftarların bu oyuncunun yeniden takıma kazandırılması konusunda göreve yeni seçilen yönetime sosyal medya üzerinden baskı yapmaya da başladı.

BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE

Yerli oyuncular arasında ligde en tecrübeli ve gözde futbolcular arasında yer alan Adem Büyük için nabız yoklayan diğer bir kulübün ise ekiplerinden 'in olduğu iddia edildi.

İleri uç bölgede alternatifli kadro kurmayı planlayan bozbaykuşların Adem Büyük'ü transfer listesine aldığı ifade edildi.

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