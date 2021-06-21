Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray...
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan ve Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağlayan Adem Büyük ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 4 takımın devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon kariyerinin en parlak sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük için Süper Lig'den 4 kulübün temasa geçtiği belirtildi.
Bu Sabah Malatya'nın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenilirken, İzmir ekipleri Altay ve Göztepe kulüpleri de Adem Büyük'ü transfer listelerine aldılar.
G.SARAY TARAFTARINDAN BASKI
Galatasaray'da forma giydiği dönemde Süper Kupa kazanan Adem Büyük'ün tekrar eski takımına dönmesini isteyen Galatasaraylı taraftarların bu oyuncunun yeniden takıma kazandırılması konusunda göreve yeni seçilen yönetime sosyal medya üzerinden baskı yapmaya da başladı.
BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE
Yerli oyuncular arasında ligde en tecrübeli ve gözde futbolcular arasında yer alan Adem Büyük için nabız yoklayan diğer bir kulübün ise İstanbul ekiplerinden Başakşehir'in olduğu iddia edildi.
İleri uç bölgede alternatifli kadro kurmayı planlayan bozbaykuşların Adem Büyük'ü transfer listesine aldığı ifade edildi.
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