04 Ocak 2022, Salı
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TRANSFER HABERLERİ: Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya Godfred Donsah takviyesi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta sahasını güçlendirdi. Sarı-siyahlı kulüp, Godfred Donsah'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. | Transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
✍️ Transfer | Kulübümüz, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 4, 2022
Hoş geldin Donsah! 🤝 pic.twitter.com/1VzjnS8fmx
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