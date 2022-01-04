04 Ocak 2022, Salı

YENİ MALATYASPOR

TRANSFER HABERLERİ: Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya Godfred Donsah takviyesi!

Yeni Malatyaspor’dan orta sahaya takviye!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta sahasını güçlendirdi. Sarı-siyahlı kulüp, Godfred Donsah'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. | Transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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