TRANSFER HABERLERİ: Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya Godfred Donsah takviyesi!

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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