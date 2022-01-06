06 Ocak 2022, Perşembe
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Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in Covid-19 testi pozitif çıktı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübünün Başkanı Adil Gevrek'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan duyuruda, "Kulüp başkanımız Adil Gevrek'e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübünün Başkanı Adil Gevrek'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Adil Gevrek'e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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