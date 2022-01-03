03 Ocak 2022, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’da İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor’da İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da sportif direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı sayın Erdoğan'a teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

İzzet Erdoğan, Yeni Malatyaspor'da 7 yıldır sportif direktörlük görevinde bulunan Ali Ravcı ile yolların ayrılmasının ardından 30 Haziran 2021 tarihinde göreve getirilmişti.

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