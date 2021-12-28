Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da ayrılık! Mounir Chouiar...

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile başarılı sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'in yollarını ayırdığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'i, bu sezon kiralık satın alma opsiyonlu olarak Dijon Kulübü'nden transfer etmişti. Piyasa değeri 4.8 milyon Euro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mounir'in Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdığı öğrenildi. İstanbul'a geçerek ülkeden ayrıldığı öğrenilen Mounir Chouiar, takımdan yollarını ayırma konusunda kulüpten açıklama yapılmasını bekleniyor. Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor'da çıktığı 17 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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