26 Aralık 2021, Pazar
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Marius Sumudica, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Zor bir maçtı. Güçlü bir takıma karşı oynadık, bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini denedik. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlendi. Ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE SUMUDICA'NIN SÖZLERİ:
"Zor bir maçtı. Güçlü bir takıma karşı oynadık, bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini denedik. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlendi. Sürekli 11-12 oyuncuyla oynadığınız zaman, 48 saat sonra o takımın toparlanması zor oluyor. Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz." ifadelerini kullandı.
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